В Пензе за две недели завершат проверку теплосетей после ЧП с автомобилем

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют в течение двух недель завершить проверки теплосетей, начатые после провала автомобиля в яму с кипятков, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия" в Москве.

"Мы обратились к собственнику теплосетей [Мордовскому филиалу компании "Т Плюс"], в прокуратуру, органы Ростехнадзора, чтобы совместно провести работу по мониторингу сетей, в том числе на опасных для людей участках <...> Я думаю, что в течение двух недель мы завершим эту работу вместе с собственником", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что за последние два года компания вложила около 400 млн рублей в ремонт тепловых сетей. "Раньше средства выделялись минимальные - 15-20 млн рублей в год", - сказал Белозерцев, отметив, что есть проблемные участки сетей, которые еще требуют вложений средств со стороны собственника.

Утром 19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным следственного управления СК, причиной смерти стала асфиксия. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности.