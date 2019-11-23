{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пензе за две недели завершат проверку теплосетей после ЧП с автомобилем

В состав рабочей группы, которая занимается мониторингом, вошли представители региональных и городских властей, МЧС, а также ресурсоснабжающие организации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют в течение двух недель завершить проверки теплосетей, начатые после провала автомобиля в яму с кипятков, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия" в Москве.

В среду, 20 ноября, Белозерцев поручил провести дополнительные проверки теплосетей в городе. Мониторингом занимается рабочая группа, в которую вошли представители региональных и городских властей, МЧС, ресурсоснабжающие организации.

На эту тему

"Мы обратились к собственнику теплосетей [Мордовскому филиалу компании "Т Плюс"], в прокуратуру, органы Ростехнадзора, чтобы совместно провести работу по мониторингу сетей, в том числе на опасных для людей участках <...> Я думаю, что в течение двух недель мы завершим эту работу вместе с собственником", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что за последние два года компания вложила около 400 млн рублей в ремонт тепловых сетей. "Раньше средства выделялись минимальные - 15-20 млн рублей в год", - сказал Белозерцев, отметив, что есть проблемные участки сетей, которые еще требуют вложений средств со стороны собственника.

Утром 19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным следственного управления СК, причиной смерти стала асфиксия. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
Реклама на ТАСС
Кадыров: проблему блокпостов обсудят на совещании по развитию СКФО
Глава Чечни считает, блокпосты на автомагистралях "давно уже изжили себя"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС