Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в РФ.

Предстоятель РПСЦ поблагодарил президента за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. "Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года", - сказал он.

По его словам, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки. Президент уточнил, были ли у старообрядцев сложности с переселением. "Справляются с божьей помощью", - сказал митрополит.

Предстоятель РПСЦ поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. "Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", - сказал Корнилий.