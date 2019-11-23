Кадыров: проблему блокпостов обсудят на совещании по развитию СКФО

ТАСС, 23 ноября. Вопрос избыточных блокпостов на Северном Кавказе обсудят на совещании по социально-экономическому развитию округа. Об этом в субботу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Дмитрий Анатольевич обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блокпостов", - написал он в своем канале в Telegram.

Кадыров отметил, что премьер-министр внимательно отнесся к этому вопросу. "[Блокпосты на автомагистралях] давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа", - считает глава Чечни.

Вопрос о блокпостах ранее поднял представитель единороссов из Чечни на встрече председателя партии с активом местных и первичных отделений. Медведев ранее отмечал, что блок-посты действительно являются проблемой для Северного Кавказа, которая требует обсуждения и решения.