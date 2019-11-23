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Кадыров: проблему блокпостов обсудят на совещании по развитию СКФО

Глава Чечни считает, блокпосты на автомагистралях "давно уже изжили себя"

ТАСС, 23 ноября. Вопрос избыточных блокпостов на Северном Кавказе обсудят на совещании по социально-экономическому развитию округа. Об этом в субботу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Дмитрий Анатольевич обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блокпостов", - написал он в своем канале в Telegram.

Кадыров отметил, что премьер-министр внимательно отнесся к этому вопросу. "[Блокпосты на автомагистралях] давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа", - считает глава Чечни.

Вопрос о блокпостах ранее поднял представитель единороссов из Чечни на встрече председателя партии с активом местных и первичных отделений. Медведев ранее отмечал, что блок-посты действительно являются проблемой для Северного Кавказа, которая требует обсуждения и решения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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