Глава НАО сообщил, что переселение жителей отдаленных сел потребует до 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комплексное переселение жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Ненецкого автономного округа в Нарьян-Мар и крупные села обойдется властям в 3,5 млрд рублей. Об том сообщил ТАСС губернатор округа Александр Цыбульский в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Москве.

О возможности такого переселения руководитель региона заявлял год назад. Власти планируют предоставить более комфортные условия проживания людям, но при этом экономить значительные суммы на обеспечение жизнедеятельности в отдаленных селениях, на что уходит до 1,5 млрд рублей в год.

"Это точно осуществимо. Жители региона говорят об этом по-разному: кто-то хочет переехать, кто-то не хочет, и в этом смысле должно быть исключительно добровольное желание. Мы просчитывали, если брать комплексное переселение из малых сел в более крупные, это порядка 3-3,5 млрд рублей инвестиций", - сказал ТАСС Цыбульский.

По его словам, сейчас в приоритете региона - переселение из аварийного жилья, его очень много в округе. "Думаю, что к проблеме переселения из малых сел мы перейдем через два года, чтобы понять, кто готов переселяться, а кто нет. Сегодня теоретически выражают готовность переселиться процентов 40%. Но в близлежащих к Нарьян-Мару крупных селах уровень жизни лучше, есть возможность получить благоустроенное комфортное новое жилье взамен старого. Я думаю, что таких желающих будет до 80%", - добавил Цыбульский.