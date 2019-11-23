Тысячи парижанок принимают участие в манифестации против насилия в отношении женщин

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Манифестация против насилия в отношении женщин собрала в Париже в субботу десятки тысяч человек. Организатором акции протеста выступила феминистская организация "Все мы" (NousToutes).

Манифестанты колонной двинулась от площади Оперы в сторону площади Нации. Многие несут в руках таблички с именами убитых мужьями француженок и их фотографиями, другие - плакаты, на которых на писано "Стоп насилию!", "Защитим женщин!", "Я тоже хочу быть свободной от патриархата!".

В акции протеста принимает участие французская актриса Мюриэль Робен, известная своей активной деятельностью по защите прав женщин. "Принятые властями решения не остановят убийства", - сказала она. По мнению актрисы, власти уделяют недостаточно внимания теме защиты женщин.

С начала этого года во Франции по меньшей мере 116 женщин погибли от рук мужей, еще несколько сотен подверглись физическому или сексуальному насилию. Примерно такая же статистика, согласно данным МВД страны, наблюдалась в прошлом году.

Манифестации против насилия в отношении женщин проходят в эту субботу и в других французских городах, в частности, в Лилле, Бордо, Страсбурге, Ренне, Тулузе. Аналогичная массовая акция протеста прошла во Франции год назад. Тогда она собрала по всей стране более 50 тыс. человек, 30 тыс. из них вышли на улицы Парижа.

В 2017 году власти Франции представили план по борьбе с насилием в отношении женщин. Президент страны Эмманюэль Макрон, выступая тогда в Елисейском дворце перед представителями гражданского общества, заявил, что главным делом своего президентства он считает борьбу за гендерное равенство и искоренение насилия, которому ежедневно подвергаются сотни француженок. Тем не менее, как считают представители общественных организаций, предложенные властями меры не помогли улучшить ситуацию. Они требуют от руководства страны принять действенный план в области защиты прав женщин.