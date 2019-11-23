Родители школьников впервые участвуют в работе Всероссийского форума "Проектория"

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Родители старшеклассников впервые в качестве делегатов принимают участие в работе Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория". Об этом в субботу сообщила журналистам замминистра просвещения РФ Ирина Потехина.

Форум открылся во вторник в Ярославле. В этом году он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.

"По всем исследовательским данным, примерно 70% решений ребенок принимает под влиянием родителей. Родители очень глубоко вовлечены в этот процесс (выбора профессии - прим. ТАСС). Родители тоже понимают, что им нужны правильные подсказки, потому что то, что я хочу помочь ребенку - еще не значит, что я могу ему помочь. Мы как обычно отбирали на форум участников через конкурс, и в этом году предложили принять участие в конкурсе и родителям", - сказала Потехина.

Многие родители принимали активное участие в отборочном конкурсе вместе с командами педагогов и детей. В итоге на форум приехали десять родителей из Смоленской и Иркутской областей, Ставропольского края, Севастополя и других регионов.

Артем Самойленко из Пятигорска приехал на форум со своими 15-летними сыновьями, тройняшками. Братья Илья, Егор и Михаил занимаются робототехникой более четырех лет, на "Проектории" они выступают как команда. Их проект - робот-курьер, которого они создали сами с нуля.

"Я попал на "Проекторию" благодаря своим сыновьям, они победили в конкурсе и получили приглашение на этот уникальный форум. Мы, родители, работаем здесь рядом с педагогами. По программе форума есть ряд интересных моментов для меня как родителя. Я своего рода тоже педагог, учитель для своих детей, и когда-то в моей трудовой деятельности было преподавание. Мы учимся у них, они учатся у нас", - рассказал ТАСС Самойленко.

Родительская поддержка

Самойленко - юрист, председатель Совета отцов Пятигорска, заместитель председателя Совета отцов Краснодарского края. У него четверо детей, одна внучка. Несмотря на сильную занятость и активную общественную работу, он поддерживает увлечения своих сыновей - старшеклассников, помогает им реализовывать проекты, заявлять о себе, участвовать в конкурсах.

По его словам, на форуме для родителей и педагогов создана отдельная программа. "Мне интересно посмотреть, на какие площадки пойдут мои дети, что они слушают, в чем они больше заинтересованы. И, наверное, для будущего я буду определяться, в чем им больше помогать", - добавил Самойленко.

Его сыновья уже задумываются о будущей профессии. У братьев абсолютно разные интересы. "Они отличаются по складу ума, характеру, жизненному восприятию. У них такой возраст, когда могут быстро меняться цели", - сказал Самойленко.

Братья рассказали, что хотят стать юристами. Отец относится к их желанию с пониманием, он готов поддержать любое решение сыновей, не будет давить на них при выборе профессии. "Повлиять нельзя, но посоветовать можно. Я по себе ориентируюсь, мои родители видели меня в одной профессии, я выбрал другую. Также я никогда не буду настаивать на выборе профессии для них", - сказал Самойленко.

О форуме

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.