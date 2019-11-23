Старовойт: свыше 80% курских теплосетей изношены и требуют ремонта

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Тепловые магистрали Курска требуют ремонта, более 80% сетей находятся в изношенном состоянии, сообщил в субботу журналистам губернатор Курской области Роман Старовойт.

В пятницу вечером в Курске из-за повреждения на тепломагистрали без отопления остались порядка 20 тыс. жителей в 159 многоквартирных домах. В субботу около 18:00 мск аварийные бригады закончили замену аварийного участка сетей и возобновили подачу теплоснабжения жителям Курска.

"Этот участок трубы [который вышел из строя] более 25 лет назад был уложен, и, к сожалению, в таком состоянии фактически 80% тепловых сетей Курска <...> Усталость тепловых сетей... внутренняя... и внешняя - есть проблема отсутствия ливневой канализации, колодцы затапливают ливни, коррозия происходит как изнутри, так и снаружи", - сказал губернатор региона.

По его словам, в сентябре закончился договор аренды городских тепловых сетей с компанией "Квадра", но она намерена заключить концессионное соглашение с администрацией Курска. С начала отопительного сезона этого года в Курске произошло 18 аварий на теплосетях, хотя в прошлом сезоне их было девять. Курские власти, как добавил Старовойт, будут требовать увеличения объема ремонтных работ на тепловых магистралях.