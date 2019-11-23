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Лавров: РФ будет делать все, чтобы продолжать традиции советского дипломата Трояновского

Глава МИД РФ подчеркнул, что Олег Трояновский был известен своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из любых ситуаций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва будет делать все для передачи опыта советского дипломата Олега Трояновского молодым поколениям и продолжения начатых им традиций. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.

По словам главы российского дипведомства, Олег Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из любых ситуаций, даже самых сложных. "Он начал дипломатическую карьеру в Лондоне, много работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны, когда решалась судьба конкретных вопросов, связанных с полным завершением этой трагедии, согласованием параметров послевоенного мироустройства", - напомнил Лавров.

"Известен он был также и своим юмором, - отметил глава МИД РФ. - Однажды в ходе очередной Генеральной ассамблеи - в тот период у СССР и КНР были не самые лучшие отношения - Трояновский вместе с американским коллегой, постоянным представителем США при ООН, по завершении консультаций на выходе из переговорной комнаты в здании ООН были облиты красной краской попавшими туда каким-то образом радикально настроенными представителями китайских неправительственных организаций, действовавших в то время в Нью-Йорке. Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" - "Лучше быть красным, чем мертвым".

Как отметил Лавров, находчивость, которая проявилась в этом эпизоде, отличала Трояновского и в мелких, и в самых серьезных делах. "Всегда будем помнить о Трояновском. Будем делать все, чтобы передавать его опыт молодым поколениям и продолжать эти традиции", - заключил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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