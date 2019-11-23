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Третий день работы МЦД прошел без сбоев

За первые два дня работы МЦД воспользовались свыше 1 млн человек

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все поезда на открывшихся в четверг Московских центральных диаметров (МЦД) "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2) в субботу, 23 ноября, следовали согласно расписанию. Об этом ТАСС сообщил представитель оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"За третий день с запуска не было зафиксировано ни одного сбоя. Минимальный интервал в движении поездов составил 5 минут на МЦД-1 и 6 минут на МЦД-2", - сказал собеседник агентства.

Движение по первым московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. Так, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

За первые два дня работы поезда МЦД перевезли более 1 млн человек. Подвижным составом МЦД являются все электропоезда, которые курсируют по диаметральным маршрутам. Для проезда можно выбрать не только "Иволги", но и любой другой электропоезд в границах МЦД. Кроме того, пассажиров на МЦД-1 от Одинцово до Лобни перевозят поезда "Аэроэкспресс", которые следуют со всеми остановками от Одинцово до Савеловской, а также делают остановку на Окружной.

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