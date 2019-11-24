Папа Римский призвал сохранить договоры о нераспространении ядерного оружия

НАГАСАКИ, 24 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск указал на необходимость сохранения договоров о нераспространении ядерного оружия и призвал мировых лидеров придерживаться "основных международных юридических принципов" в этом вопросе. С такой позицией понтифик выступил в воскресенье в своем послании по атомному разоружению, произнесенном в Парке мира в Нагасаки - в месте атомной бомбардировки 9 августа 1945 года.

"Мы должны никогда не уставать работать и решительно настаивать на сохранении основных международных юридических инструментов, гарантирующих разоружение и нераспространение, включая Договор о запрещении ядерного вооружения. Будучи убежденным, что мир возможен и необходим без ядерного оружия, прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности", - подчеркнул папа.

Глава Римско-католической церкви призвал также отказаться от недоверия и предостерег от крушения международной системы контроля над вооружениями. "Необходимо прервать динамику превалирующей сейчас атмосферы недоверия, грозящей крушением международной архитектуры контроля над вооружениями. Подтачивание многополярного мира становится еще опаснее на фоне развития новых технологий вооружения. Ситуация требует срочных мер и усилий со стороны всех мировых лидеров", - сказал Франциск.

Понтифик назвал "мнимой безопасность", опирающуюся на страхи и недоверие, которые "подрывают любую возможность диалога". Он считает "вызовом небесам" огромные затраты на производство и усовершенствование оружия, его приобретение в мире, где миллионы людей живут в нечеловеческих условиях. "Необходимо помнить о катастрофических последствиях использования ядерного оружия для человечества и окружающей среды и отказаться от пестования страхов, недоверия, враждебности, которые питаются ядерными доктринами", - добавил понтифик.

Контекст заявления понтифика

Заявление Папы Римского прозвучало на фоне кризиса, связанного с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и продолжающихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, в августе по инициативе США было прекращено действие одного из ключевых соглашений в сфере ограничения вооружения - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

После такого шага со стороны Вашингтона в сентябре президент РФ направил лидерам ряда стран, в том числе членам НАТО и Китаю, а также в международные организации послание с предложением ввести мораторий на развертывание этих ракет. Такое послание, по данным ватиканских источников, было передано и главе Римско-католической церкви. В середине ноября Путин в ходе саммита БРИКС в Бразилии предложил расширить круг стран, которые могли бы принять участие в переговорах по контролю за вооружениями, в том числе ядерными.

Вопрос о контроле над ядерными вооружениями встал особенно остро в связи с тем, что в 2021 году истекает действие еще одного важного соглашения - Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) 2010 года. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения. В МИД РФ призывают укреплять существующие соглашения, контролирующие ядерные вооружения - Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

При атомной бомбардировке Нагасаки и ее последствий погибли до 80 тыс. человек. Франциск, в программе которого в воскресенье запланировано также посещение Хиросимы, второго японского города, подвергшегося ядерной атаке, приехал сюда 38 лет спустя после того, как здесь побывал его предшественник Иоанн Павел II (1920-2005).