Папа Римский помолился в Японии за жертв атомных бомбардировок и христианских мучеников

НАГАСАКИ /Япония/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск вознес молитву за жертв атомных бомбардировок у мемориала в парке Музея атомной бомбы в Нагасаки. Как сообщает корреспондент ТАСС, понтифик прибыл в воскресенье утром из Токио, куда прилетел из Бангкока, где начал в среду свой апостольский визит.

Сотни человек собрались на открытой площадке в парке перед мемориалом черного камня под проливным дождем. Именно это место глава Римско-католической церкви выбрал для произнесения своего послания о ядерном разоружении. Музей и парк находятся в месте эпицентра взрыва атомной бомбы, сброшенной американцами 9 августа 1945 года на японский город. Жертвами той трагедии и ее последствий стали 80 тыс. человек.

Дождливая погода не остановила жителей Нагасаки, одного из старых католических центров Японии. Люди выходили встречать Папу Римского по всему маршруту его следования. После парка Музея атомной бомбы понтифик отправился к другому историческому монументу - христианским мученикам, погибшим за веру в 1597 году. "Я прибыл сюда как паломник, чтобы поклониться святым братьям, которые указывают нам путь", - сказал Франциск. После короткого выступления он частным образом посетил музей 26 мучеников.

Японские мученики и тайные христиане

Христианство в Японию принес в середине XVI века первый католический миссионер святой Франциск Ксаверий, один из основателей ордена иезуитов, к которому относится и нынешний понтифик. Уже к концу XVI столетия быстро разраставшаяся христианская община подверглась уничтожению. Все казненные в 1597 году 26 мучеников были канонизированы в 1862 году. Период преследований привел к возникновению подпольной общины тайных христиан - "какурэ-кириситан", которая сохранилась главным образом в окрестностях Нагасаки.

Как рассказал корреспонденту ТАСС епископ Осаки монсеньор Сакай, главной причиной репрессий в отношении христиан было их неповиновение властям. "В то время они воспринимались как оппозиция", - пояснил он.

С наступлением сегуната - периода военно-феодального правительства - миссионерская деятельность была запрещена. В истории сохранилось несколько эпизодов показательных казней христиан. Одновременно Япония почти на два столетия попала в самоизоляцию, и лишь в 1870-м годам была провозглашена свобода вероисповедания. Прямые контакты Святого престола с Японией установились лишь к ХХ веку, а дипломатические отношения - после Второй мировой войны. Папа Римский Иоанн Павел II побывал в Японии с визитом в 1981 году.

В районе Нагасаки сохранились "какурэ-кириситан", которые не захотели присоединяться ни к одной официальной церковной организации. С годами, когда молитвы и ритуалы не записывались, а из осторожности передавались только в устной форме, многое были сильно искажено и получило свою интерпретацию. Единственное, что сохранилось без изменений, это крещение. Сегодня таких японских христиан, потомков тайных верующих, осталось не более 200-300 человек, и это считается вымирающей традицией. В 2018 году 12 объектов, связанных с историей тайного христианства в Нагасаки, были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перед переездом в Хиросиму, где состоится встреча у Мемориала мира, Папа Римский проведет мессу на бейсбольном стадионе в Нагасаке.