Полную реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае завершат в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Первую в истории полную реставрацию резиденции крымских ханов в Бахчисарайском дворце завершат в 2021 году. Работы идут по графику, сообщил в субботу ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

В июне 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский говорил, что Ханский дворец будет отреставрирован впервые со времен СССР, а полное завершение реставрации дворца ожидается в 2022 году.

"Реставрация в процессе. Все идет по плану, по графику. Работа тонкая… Закончим в 2021 году", - сказал Аксенов.

В свою очередь министр культуры республики Арина Новосельская сообщила ТАСС, что полная реставрация дворца крымских ханов проводится впервые за всю его пятивековую историю. Это также первая со времен СССР крупная реставрация комплекса, внесенного в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Будет полная реставрация. Весь комплекс поделен на 16 объектов для того, чтобы не закрывать Ханский дворец", - сказала Новосельская, добавив, что сейчас строительно-монтажные работы проводятся в большой мечети, главном корпусе дворца и Соколиной башне.

По данным министра, для программы восстановления внешнего облика Ханского дворца понадобится около 2 млрд рублей. Первоочередные противоаварийные работы начались в 2016 году. За этот период была устранена течь северного ската крыши и заменена кровля на мечети на аналогичную новую.

Дворец в саду

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", который затем дал название городу. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая паркового комплекса, сейчас - не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII вв., и на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Весь комплекс в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь.

В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения. Также в границах территории Ханского дворца расположены пять объектов культурного наследия регионального значения - две братские могилы, братское кладбище и две могилы Героев Советского Союза.

7 сентября 1820 года поэт Александр Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец и затем написал поэму "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". По данным историков, именно эти произведения помогли сохранить название города, поскольку в 1944 году после высылки крымских татар власти начали изменять все топонимы, связанные с ними.

Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому он в дар приносил две розы. Эту традицию в музее поддерживают до сих пор: розы находятся в чаше фонтана круглый год.