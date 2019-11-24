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Экс-глава Сибирского отделения РАН заявил, что в его доме проходят обыски

Александр Асеев сообщил, что силовики ищут документы, связанные с уголовным делом о незаконной приватизации коттеджа, в котором проживает семья академика

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя СО РАН Александра Асеева в новосибирском Академгородке в рамках расследования дела о незаконной приватизации, сообщил ТАСС в воскресенье сам Асеев. В региональных управлениях СК и ФСБ информацию об обысках не комментируют.

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В новосибирском Академгородке 18 ноября в структурах СО РАН прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, и дело связано с приватизацией в 2014 году семьей Асеева коттеджа в Академгородке.

"В доме сейчас проходят обыски. Они идут с середины дня. Вообще к нам пытались прорваться еще вчера вечером, когда я вернулся из командировки, из-за этого пришлось ночевать в гостинице, чтобы "гостей" не пускать. На месте работают и сотрудники ФСБ, и Следственного комитета. В доме нахожусь я, моя жена, наш адвокат и трое понятых", - сказал Асеев.

Академик отметил, что силовики ищут документы, по которым Скубневским проводилась незаконная приватизация коттеджа.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на улице Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 год.

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РоссияНовосибирская область
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