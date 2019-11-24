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Совершивший экстренную посадку в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Анапу

Следователи проводят проверку в связи с ЧП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Анапу и совершил вынужденную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону), вылетел в пункт назначения. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили с пресс-службе аэропорта.

"Взлет в 13:12 мск", - рассказал собеседник агентства.

Утром в воскресенье в Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку самолет Airbus 320 рейса Москва - Анапа. По данным Южного следственного управления на транспорте СК России, второму пилоту стало плохо. После приземления самолета в аэропорту Платов летчику была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

В настоящее время следователи проводят проверку.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская область
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