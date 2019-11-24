Папа Римский назвал преступлением использование атомной энергии в военных целях

ХИРОСИМА, 24 ноября. /ТАСС/. Использование атомной энергии в военных целях аморально и является преступлением, как и обладание ядерным оружием. Об этом заявил в воскресенье Папа Римский Франциск во время посещения Мемориала мира в Хиросиме, воздвигнутого на месте разрушительного и смертоносного ядерного удара в 1945 году.

"Со всей решительностью хочу подчеркнуть, что использование атомной энергии в военных целях, сегодня, как никогда, является преступлением, не только по отношению к человеку, но и по отношению к будущему всего нашего общего дома. Использование атомной энергии в войне аморально, как аморально и обладание ядерным оружием, и мы будем судимы за это. Новые поколения станут нашими судьями", - сказал понтифик. "Как мы можем говорить о мире, сооружая все новое и новое безупречное оружие? Как мы можем говорить о мире, если оправдываем наши незаконные действия, прибегая к дискриминации и ненависти?" - продолжил Франциск.

Он призвал сохранить память о трагических событиях, произошедших в Хиросиме и Нагасаки почти 75 лет назад (6 и 9 августа 1945 года). "Память - это гарантия и стимул для построения лучшего будущего, более справедливого и братского. Память помогает пробудить совесть, особенно тех, кто сегодня играют особую роль в судьбах народов", - добавил понтифик. "Во имя всех жертв тех бомбардировок, ядерных экспериментов и всех конфликтов соединимся в общем призыве: чтобы никогда больше не было войны, взрывов снарядов, столько страданий!" - провозгласил Франциск.

На встречу собрались около 1 тыс. человек, представители духовенства, а также два десятка выживших в бомбардировке. Папа лично приветствовал каждого из них, а затем возложил цветы и зажег свечу у монумента, который напоминает погребальный синтоистский символ в виде широкой изогнутой арки, на стенах которой написаны имена погибших. По свидетельству выживших очевидцев - одна из них выступила перед Папой, - при взрыве погибла почти половина населения города, 130 тыс. человек.

Главной достопримечательностью Мемориала мира в Хиросиме является Купол Гэмбаку, или Атомный купол. До Второй мировой войны в этом здании 1915 года постройки располагался выставочный центр городской торгово-промышленной палаты. Во время бомбардировки 6 августа здание сильно пострадало, но окончательно не разрушилось, и восстанавливать его не стали, чтобы его полуобрушенный вид служил скорбным напоминанием о трагедии. В 1996 году этот артефакт вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

23 ноября глава Римско-католической церкви побывал в Нагасаки, свое пребывание там он завершил мессой на местном бейсбольном стадионе. По данным организаторов, на службу собрались 35 тыс. человек. Католики составляют менее 0,5% населения Японии, исповедующего преимущественно буддизм и синтоизм.