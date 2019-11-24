Первый дом для молодых врачей создадут в Саратовской области в 2020 году

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Первый в регионе дом, предназначенный для молодых врачей, создадут в городе Вольске Саратовской области, чтобы уменьшить кадровый дефицит и привлечь медиков в районы в 2020 году. Об этом сообщил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в область.

В мае Володин уже посещал Вольск и тогда заявил, что в городе сложилась недопустимая ситуация с нехваткой врачей. Он предложил исправить это и переделать здание бывшего роддома в Вольске в жилой дом для молодых врачей. Также спикер Госдумы отметил, что благодаря этому появится "возможность в центре города предоставить квартиры молодым врачам, чтобы в Вольск приехали новые медицинские кадры".

"В доме предполагается обустроить 24 квартиры. В настоящее время здесь выполняются ремонтные работы. Сдать объект намечается в 2020 году", - сказал Володин.

Он добавил, что также благоустроят территорию дома, и предложил сделать отдельную парковку для машин его жителей. Средства на реконструкцию привлекут из внебюджетных источников.

Ранее сообщалось, что дефицит медицинских кадров в Саратовской области составляет от 40% до 60%.

Володин является уроженцем Саратовской области, он был избран депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входила Саратовская область.