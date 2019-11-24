Российский дуэт привез свои талисманы на "Детское Евровидение"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, представляющий Россию в финале конкурса "Детское Евровидение-2019", который пройдет в воскресенье вечером в польском городе Гливице, привез с собой талисманы на удачу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого, в которой обучаются юные музыканты.

"У меня есть маленький талисман, который мне помогает справиться со страхом, это старинная монета времен Екатерины I, которую я сама нашла на даче. На всех ответственных выступлениях она всегда со мной, и сегодня перед выходом на сцену Arena Gliwice я подложу ее под пятку. Монетка поможет мне справиться с волнением", - поделилась Татьяна, слова которой привели в пресс-службе.

Ее партнер по конкурсу, Денберел, готовится танцевать за кулисами, чтобы справиться с волнением. "Я привез с собой в Польшу небольшую плюшевую игрушку на удачу, также у меня на щиколотке есть браслет-талисман. А еще перед выступлением я буду танцевать за кулисами, чтобы прогнать страх", - рассказал он.

Утром юные артисты провели очередную репетицию своего номера на песню A Time For Us, чувствуют себя уверенно и настроены покорить сердца поклонников, рассказали в Академии.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой должен выступить третьим номером.

В отличие от взрослого "Евровидения", на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей, сделать это можно на официальном сайте шоу junioreurovision.tv. Первый этап онлайн-голосования был открыт 22 ноября с 22:00 мск и продлился до 17:59 воскресенья (до начала концерта). Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.