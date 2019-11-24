Антиядерный день Папы Римского Франциска. Понтифик назвал новый "тяжкий грех"

Папа Римский Франциск символично начал свою апостольскую поездку в Японию с посещения Нагасаки и Хиросимы. В следующем году будет отмечаться трагическая дата - 75-летие со дня атомных бомбардировок этих городов.

В Хиросиме понтифик вспомнил о страданиях и назвал даже обладание ядерным оружием аморальным. "Никогда больше не должно быть войны, взрывов снарядов, невообразимых страданий", - провозгласил понтифик. Его речь в Хиросиме была очень эмоциональной. Произносил он ее перед двумя десятками выживших в бомбардировке - мужчинами и женщинами, которые всю жизнь боролись с тяжелыми недугами и испытывали невыносимые боли. Почти все они были детьми или подростками в 1945 году. Одна из жертв сама рассказала свою историю. Другой запланированный участник Встречи во имя мира прийти не смог, его свидетельство публично зачитали перед Папой.

Все происходило на фоне безмолвного памятника, ставшего символом тех страшных событий, - так называемого Атомного купола (купола Гэмбаку). Это то, что осталось от здания выставочного центра постройки 1915 года после бомбардировки. Восстанавливать здание не стали, а в 1996 году занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Политические заявления в Нагасаки

В Нагасаки, в парке Музея атомной бомбы, Папа Римский Франциск выступил с посланием по ядерному разоружению, которое можно считать его программным политическим заявлением. Глава Римско-католической церкви решительно осудил применение ядерного оружия и призвал к полному от него отказу во имя будущих поколений.

Понтифик указал на необходимость сохранения договоров о нераспространении ядерного оружия и призвал мировых лидеров придерживаться "основных международных юридических принципов" в этом вопросе. "Мы должны никогда не уставать работать и решительно настаивать на сохранении основных международных юридических инструментов, гарантирующих разоружение и нераспространение, включая Договор о запрещении ядерного вооружения. Будучи убежденным, что мир возможен и необходим без ядерного оружия, прошу политических лидеров не забывать, что это оружие неспособно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности", - подчеркнул Папа.

Глава Римско-католической церкви призвал также отказаться от недоверия и предостерег от крушения международной системы контроля над вооружениями. "Необходимо прервать динамику превалирующей сейчас атмосферы недоверия, грозящей крушением международной архитектуры контроля над вооружениями. Подтачивание многополярного мира становится еще опаснее на фоне развития новых технологий вооружения. Ситуация требует срочных мер и усилий со стороны всех мировых лидеров", - сказал Франциск.

"Тяжкий грех"

Все эти заявления получают особую интерпретацию в данный исторический момент, на фоне кризиса, связанного с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и продолжающихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, а также отказа Вашингтона из-за политической безответственности от ключевых двусторонних договоров по сдерживанию гонки вооружений.

Понтифик подверг критике традиционную старую схему противовеса сил, назвав мнимой безопасность, опирающуюся на страхи и недоверие, которые "подрывают любую возможность диалога". В нынешнем мире, где все связаны, логика недоверия не может служить базой для стабильности, считает он.

Осудил Франциск и огромные затраты на производство и усовершенствование оружия, его приобретение в мире, где миллионы людей живут в нечеловеческих условиях. Папа сравнил это с "тяжелым грехом", равным убийству и преступлению против природы или притеснениям бедных, которые являются "вызовом" или "оскорблением небес".

Надо сказать, что Франциск не первый глава Римско-католической церкви, который выступает с посланием о разоружении. Иоанн Павел II (1920-2005) 38 лет назад так же говорил о ядерной угрозе. Об опасности оружия начал рассуждать еще Бенедикт XV (1854-1922) в период Первой мировой войны. Павел VI (1897-1978) стал первым понтификом, выступившим в 1965 году с трибуны ООН.

Вера Щербакова