В Эстонии заявили, что не намерены запрещать вещание российских каналов вслед за Латвией

ТАЛЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Эстония не планирует вслед за Латвией запрещать трансляцию на своей территории девяти русскоязычных телеканалов, конечным бенефициаром которых является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. Об этом заявил в воскресенье советник по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус.

"Мы находимся в ситуации анализа [ситуации] и очень быстрых шагов не планируем, - заявил он порталу ERR. - Но никакие варианты не исключены".

Он пояснил, что в отличие от регуляторов Латвии и Литвы Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии не имеет права принимать решения по поводу трансляции каналов. "У нас функция немного другая, - пояснил он. - Мы можем сделать предписание о приостановке трансляции канала на некоторое время, но мы не ведем регулярного мониторинга. Это значит, что если появится новое предприятие, которое захочет включить в свои пакеты каналы того или иного государства, то у департамента не нужно спрашивать разрешения, в отличие от Латвии и Литвы".

В среду, 20 ноября, Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям национального совета по электронным СМИ Латвии, который решил остановить трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории республики. По словам Захаровой, подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов, откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, может быть и неугодных, точек зрения являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.