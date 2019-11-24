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В Петербурге умерла президент СПБГУ Людмила Вербицкая

Ей было 83 года
Людмила Вербицкая Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Людмила Вербицкая
© Алексей Никольский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ), бывший ректор вуза Людмила Вербицкая умерла в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в университете.

"К сожалению, Вербицкая скончалась сегодня", - сказал собеседник агентства.

Вербицкая была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, президент Российской академии образования, она награждена международной премией Международной федерации преподавателей живых языков (FIPLV) за 2017 год.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургВербицкая, Людмила Алексеевна
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