В Петербурге умерла президент СПБГУ Людмила Вербицкая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ), бывший ректор вуза Людмила Вербицкая умерла в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в университете.

"К сожалению, Вербицкая скончалась сегодня", - сказал собеседник агентства.

Вербицкая была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, президент Российской академии образования, она награждена международной премией Международной федерации преподавателей живых языков (FIPLV) за 2017 год.