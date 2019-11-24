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Подготовка к похоронам Людмилы Вербицкой начнется 25 ноября

Президент СПБГУ Людмила Вербицкая умерла в возрасте 83-х лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Подготовка к похоронам президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой начнется в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга.

"Работа по организации похорон начнется завтра с утра", - сказал представитель комитета.

Вербицкая была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, президент Российской академии образования, она награждена международной премией Международной федерации преподавателей живых языков (FIPLV) за 2017 год.

Теги
РоссияВербицкая, Людмила Алексеевна
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