"Главный русист планеты". Какой запомнилась Людмила Вербицкая

Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко считает, что Людмила Вербицкая являлась главным русистом планеты. По его словам, она была единственным человеком, "который мог поправить президента РФ".

24 ноября на 84-м году жизни умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ), бывший ректор вуза Людмила Вербицкая. Она была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, президентом Российской академии образования.

"Людмила Алексеевна - выдающийся лингвист, выдающийся филолог. Для нас для всех это невосполнимая утрата, это не громкие слова - Людмила Алексеевна была главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, занималась огромной преподавательской деятельностью, вела большие научные исследования, была шикарным фонетистом. Это редкий человек, который мог поправить президента России, Владимир Владимирович Путин неоднократно обращался к ней за справкой, как правильно произнести то или иное слово, или как правильно использовать в своей деятельности знания по русскому языку", - сказал Зинченко.

"Один из самых ярких деятелей отечественного образования"

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что Людмила Вербицкая была одним из самых ярких деятелей отечественного образования и науки, ее вклад огромен.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Людмилы Вербицкой. Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования. Ее вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен", - сообщила она.

По словам Голодец, возглавляя Санкт-Петербургский университет, Людмила Алексеевна приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире. "Вербицкая проявила себя как многогранный общественный деятель, активно поддерживая многочисленные социальные и культурные проекты", - добавила вице-премьер.