В рамках начинающейся акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в Москве и регионах бесплатно сделают тест

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" начинается в России в понедельник, она продлится до 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом. За это время можно будет бесплатно пройти консультацию и сделать тест на ВИЧ в Центрах молекулярной диагностики (CMD) ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора в Москве и регионах.

"Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ около 900 тыс. человек. Каждый час в России заражаются 10 человек. Остановим СПИД вместе! Пройди тест на ВИЧ", - говорится на официальном сайте акции.

В этом году шестая акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет при поддержке Минздрава РФ с 25 ноября по 1 декабря. Акцию проводит Фонд социально-культурных инициатив при содействии федеральных министерств и ведомств, Русской православной церкви и ряда других организаций. Первая акция прошла в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тыс. студентов. Тогда, по результатам открытого студенческого форума, была принята декларация по активной борьбе с болезнью среди молодежи.

Акция нацелена прежде всего на привлечение внимания к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа. На мероприятиях в ее рамках будут затронуты такие темы, как способы передачи ВИЧ, меры защиты от заражения, методы диагностики инфицирования и другое.

"Благодаря Фонду социально-культурных инициатив и лично Светлане Владимировне Медведевой, акция продолжает ежегодно собирать всех заинтересованных и неравнодушных с целью предотвращения распространения ВИЧ <…> Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране входит в число государственных приоритетов. Принятые правительством Российской Федерации системные меры позволили достичь позитивных изменений в борьбе с этим заболеванием. Так, почти полностью прекращен "вертикальный путь" передачи инфекции: 98,5% детей ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми", - сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, слова которой приводятся на сайте.