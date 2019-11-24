В рамках начинающейся акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в Москве и регионах бесплатно сделают тест

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" начинается в России в понедельник, она продлится до 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом. За это время можно будет бесплатно пройти консультацию и сделать тест на ВИЧ в Центрах молекулярной диагностики (CMD) ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора в Москве и регионах.
"Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ около 900 тыс. человек. Каждый час в России заражаются 10 человек. Остановим СПИД вместе! Пройди тест на ВИЧ", - говорится на официальном сайте акции.
В этом году шестая акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет при поддержке Минздрава РФ с 25 ноября по 1 декабря. Акцию проводит Фонд социально-культурных инициатив при содействии федеральных министерств и ведомств, Русской православной церкви и ряда других организаций. Первая акция прошла в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тыс. студентов. Тогда, по результатам открытого студенческого форума, была принята декларация по активной борьбе с болезнью среди молодежи.
Акция нацелена прежде всего на привлечение внимания к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа. На мероприятиях в ее рамках будут затронуты такие темы, как способы передачи ВИЧ, меры защиты от заражения, методы диагностики инфицирования и другое.
"Благодаря Фонду социально-культурных инициатив и лично Светлане Владимировне Медведевой, акция продолжает ежегодно собирать всех заинтересованных и неравнодушных с целью предотвращения распространения ВИЧ <…> Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране входит в число государственных приоритетов. Принятые правительством Российской Федерации системные меры позволили достичь позитивных изменений в борьбе с этим заболеванием. Так, почти полностью прекращен "вертикальный путь" передачи инфекции: 98,5% детей ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми", - сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, слова которой приводятся на сайте.
Стабилизация случаев заболеваемости
Скворцова также отметила, что за последние три года количество новых случаев заболеваемости не растет. Во многом на этот факт повлияло распространение и увеличение охвата населения бесплатным тестированием на ВИЧ и лечение инфицированных пациентов.
"Однако наша задача в 2020 году достичь цели устойчивого развития ООН по ВИЧ - 90-90-90, т. е. 90% выявления инфекции, 90% лечения выявленных инфицированных и 90% снижения вирусной нагрузки у получающих лечение", - подчеркнула министр.
ВИЧ и СПИД
Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма человека от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.
Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей. СПИД может развиться через 2-15 лет после инфицирования.
Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать, предотвращать его передачу и ослаблять разрушительное действие на организм. Тем самым облегчается и продлевается жизнь зараженных инфекцией.