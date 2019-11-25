На базу военной полиции РФ на севере Сирии прибыли медики помогать местному населению

КОБАНИ /Сирия/, 25 ноября. /ТАСС/. Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии для оказания помощи местному населению. На вертолете Ми-8 на базу также доставили оборудование, лекарства, перевязочные материалы.

По словам хирурга Сергея Пономарева, должной медицинской помощи у местных жителей нет уже давно. "Хронические заболевания запущены, острые тоже, мы готовы работать здесь до упора. Через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе. Порядка 100 человек в день, я думаю, мы вполне сможем принимать", - сказал Пономарев журналистам.

Первый пункт врачебной помощи развернули через три часа после прибытия. В кабинете есть препараты и оборудование на все случаи жизни, в том числе телемедицинский прибор, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ и через спутник в режиме реального времени собирать консилиумы со специалистами из России. В медпункте пока работают терапевт, хирург, травматолог и переводчик.

Начальник травматологического отделения Камалдин Исаев рассказал журналистам, что в основном диагностируются артрозы, остеохондроз поясничного отдела позвоночника. "На самом деле идет поток людей, которым мы оказываем медицинскую помощь. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что мы здесь нужны и приехали не зря", - подчеркнул он.

Пока врачи оказывают медицинскую помощь, военные на улице организовали пункт выдачи гуманитарной помощи и раздают продуктовые наборы. "Спасибо большое России! Меня только что принял врач, и вот теперь дали продуктов для семьи. И даже лекарство, совсем бесплатно!" - говорит местный житель Халид Омар.

Через несколько дней к медикам прибудет подкрепление: еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами. По словам врачей, тогда можно будет отправиться по окрестных деревням помогать тем, кто сам не может приехать.