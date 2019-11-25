Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск напомнил о риске использования атомной энергии и призвал принимать ответственные решения в области энергетики во имя будущих поколений. Об этом понтифик заявил в понедельник в японской столице в ходе встречи с пострадавшими в землетрясении и от цунами 2011 года, которые привели к аварии на АЭС "Фукусима-1".

"Хочу вспомнить катастрофу на АЭС "Фукусима-1" и ее последствия. Помимо необходимости решения научных и медицинских проблем, нужно работать над восстановлением в том числе и общества. До тех пор, пока не будут восстановлены эти общины и люди не получат возможность на новую и безопасную жизнь, это ЧП нельзя считать исчерпанным. Поэтому это требует серьезного размышления по поводу использования атомной энергии, как ранее указывали мои братья - японские епископы, обратившиеся с требованием закрыть атомные станции", - сказал Франциск.

Он также подчеркнул, что необходимо принимать смелые и важные решения в отношении использования альтернативных источников энергии и будущего энергообеспечения. "Мы не имеем права принимать решения, исходя из эгоизма, поскольку несем ответственность за будущие поколения", - подчеркнул Папа Римский.

Авария на станции "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из зоны расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

До сих пор на АЭС идут работы по ликвидации последствий ЧП. Станцию решено полностью демонтировать, но сделать это планируется только к 2040-м годам.

В результате землетрясения и вызванного им цунами погибло более 18 тыс. человек.