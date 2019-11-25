Главнокомандующий ВМФ России возложил цветы к могиле Рихарда Зорге в Токио

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге в ходе своего визита в Японию. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"В ходе рабочего визита в Японию, Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов возложил цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. Могила расположена на кладбище "Тама" в Токио. В церемонии принял участие атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации Сергей Шашков и члены российской военной делегации", - сказал он.

Отмечается, что в ходе визита Евменова в Японию также планируется обсудить состояние и перспективы российско-японского военно-морского сотрудничества и провести ряд встреч с руководством оборонного ведомства и Морских сил самообороны (МССО) Японии. Адмирал Евменов также посетит штаб МССО Японии в Токио и военно-морскую базу в Йокосуке, где ознакомится с японским корабельным составом.

Это первый подобный визит за последний 18 лет. Договоренность о нем была достигнута в мае по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" в Токио.