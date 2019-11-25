Папа Римский Франциск встретился с императором Японии Нарухито

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, находящийся с апостольской поездкой в Японии, встретился с императором Нарухито. Встреча носила сугубо личный характер и проходила в конфиденциальной обстановке в императорском дворце, передает корреспондент ТАСС.

Глава Римско-католической церкви преподнес императору мозаичное изображение арки Тита в Риме. Эта работа, выполненная специальной ватиканской художественной студией, воспроизводит акварельный рисунок итальянского художника Филиппо Анивитти (1876-1955), который запечатлевал римские виды. Работа над мозаикой заняла почти полгода, сообщила служба печати Святого престола.

Император Нарухито в черном строгом костюме лично встречал понтифика у входа во дворец. Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 84-летний отец Акихито добровольно ушел на покой по причине преклонного возраста.