Старшеклассник из Уфы представил на "Проектории" систему по предотвращению утечки газа

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Старшеклассник из Уфы Аскар Деникеев представил на площадке Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" созданную им систему автоматического предотвращения утечки газа и протечки воды, передает корреспондент ТАСС.

"Это система по предотвращению утечки газа и протечки воды. Аналоги существуют, но они намного дороже - нужно сначала купить вентиль, вызывать работников, чтобы его заменить. У меня все проще и дешевле. Такую систему можно поставить в любом доме, она недорого стоит и не требует замены существующего вентиля", - рассказал ТАСС Деникеев.

"При наличии утечки газа датчик срабатывает, он отправляет сигнал на микроконтроллер, а он отправляет сигнал на мотор. Просто автоматически отключается газ в одной квартире. При желании можно сделать оповещение, но система задумывалась как способ контролировать утечку, когда никого нет дома", - объяснил старшеклассник.

По словам Аскара, идея создать такую систему появилась у него после того, как он узнал о трагедии, произошедшей в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года в жилом доме от взрыва произошло обрушение перекрытий, погибли 39 человек. На "Проектории" он представил ее впервые.

Мальчику 14 лет, на форум он приехал вместе с отцом Маратом Деникеевым. "Он с первого класса занимается робототехникой. Участвовал в соревнованиях по робототехнике, в "Робофесте". Сам я инженер и тоже его направляю, мама - педагог-музыкант, она тоже по-своему его направляет", - рассказал папа мальчика.

Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория", которое ежегодно собирает одаренных детей и подростков со всей страны, проводится по распоряжению президента России Владимира Путина в Ярославле с 2013 года. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, в нем принимают участие более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.