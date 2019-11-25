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Полиция Уссурийска проверяет видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

В школу направили инспекторов по делам несовершеннолетних
' Prim Press/YouTube'

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция Уссурийска в Приморье начала проверку видеозаписи, на которой ученик одной из школ города убирает снег с козырька над крыльцом учреждения, сообщает в понедельник пресс-служба регионального МВД.

Накануне в социальных сетях появилось видео от очевидца, на котором запечатлен мальчик, лопатой сгребающий снег с козырька школы. Во время уборки ребенка, который вылез в окно над козырьком, придерживает взрослый.

"Полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ. В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются учащиеся и персонал", - говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка.

Теги
РоссияПриморский край
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