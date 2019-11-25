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Медведев досрочно прекратил полномочия главы Российского экологического оператора

В пятницу об уходе Дениса Буцаева с поста, который он занял в феврале 2019 года, сообщили источники ТАСС
Денис Буцаев Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Денис Буцаев
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился досрочно прекратить полномочия гендиректора реализующего реформу системы обращения с отходами Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", - говорится в документе.

В пятницу об уходе Буцаева с поста, который он занял в феврале 2019 года, сообщили источники ТАСС. Тогда же газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что его может сменить аудитор Счетной палаты Михаил Мень (глава Минстроя РФ в 2013-2018 годах), однако пресс-секретарь Меня заявила ТАСС, что не располагает сведениями об этом.

Это уже вторая масштабная кадровая перестановка в руководстве реформы мусорной отрасли за последний месяц: в начале ноября курировавший реформу замглавы Минприроды РФ Владимир Логинов покинул пост, на котором проработал меньше года. Его сменил бывший помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев.

Реформа системы обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Указ о создании Российского экологического оператора президент РФ Владимир Путин подписал 14 января 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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