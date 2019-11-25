ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин ежедневно пользуется YouTube

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четверть опрошенных россиян (25%) каждый день используют видеохостинг YouTube. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины опрошенных (58%) являются пользователями видеохостинга YouTube - сайта с видеороликами и различным видеоконтентом. Четверть россиян пользуются им практически ежедневно - 25%, а каждый пятый (19%) - несколько раз в неделю. Не реже нескольких раз в месяц используют YouTube 8% респондентов, не менее одного раза в полгода - 7%. Не пользуется сервисом каждый пятый россиянин (20%), что сопоставимо с долей тех, кто в целом не пользуется интернетом (22%)", - следует из данных опроса.

Чаще всего видеохостингом пользуются россияне от 18 до 24 лет (88%) и от 25 до 34 лет (90%). Среди старших поколений доля пользователей YouTube уменьшается: 73% в возрасте от 35 до 44 лет, 51% - от 45 до 59 лет, еще 25% - старше 60 лет. Кроме того, YouTube наиболее популярен среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (70%) и городов с населением 500-950 тыс. жителей (67%).

Треть респондентов (30%) отдают предпочтение просмотру музыкальных видео, фильмов и роликов, связанных с культурой и искусством, еще 23% смотрят юмористические видео. Также популярны ролики о семье, доме и воспитании детей (16%), о занятиях спортом и фитнесом (14%), а также об общественно-политической жизни (14%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 октября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.