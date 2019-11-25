Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации района.

"Такие явления у нас возникают при сильном восточном ветре. Да, такой отлив у нас произошел впервые примерно лет за 20. Отливы - ежегодное явление, но так сильно вода не уходила давно. Сейчас вода отошла примерно метров на 100, но все происходит нормально, штатно", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что угрозы резкого возвращения воды нет, а сам отлив не ущерба не нанес.

"Судоходства у нас нет, соответственно на мель корабли не сели. Не повезло, наверно, только рыбакам - они не могут выйти на рыбалку", - уточнили в пресс-службе.

Аналогичое явление наблюдается и в Ростовской области вблизи городов Азов и Таганрог. Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова в беседе с ТАСС уточнила, это явление связано с усилением скорости ветра до 19 м/с.

"20 ноября этот сгон начался, и сейчас он еще продолжается. С 21 ноября у города Азова и Таганрога уровни достигли опасных отметок и до 24 ноября находились в их пределах. На данный момент уровни воды постепенно начинают восстанавливаться" , - сообщила она.