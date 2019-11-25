В меню московских СИЗО стали включать сметану, свежие фрукты и кондитерские изделия

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Столичные СИЗО в этом году постарались расширить разнообразие блюд для заключенных под стражу. Как сообщили ТАСС в УФСИН по Москве, в этом году проведена значительная работа по разнообразию и улучшению качества приготовляемых блюд.

"В учреждениях начали готовить котлеты, зразы, азу, гуляши, блюда из курицы, различные пловы и запеканки", - рассказали в УФСИН. Среди первых блюд стали готовить щи, борщи, рассольники и другие супы, отвечающие по вкусовым качествам предъявляемым требованиям.

В этом году в УФСИН даже был проведен конкурс между СИЗО среди поваров, в том числе в приготовлении блюд различных национальных кухонь (русской, кавказской, узбекской и т. д.).

Кроме того, в УФСИН сообщили, что в связи с увеличением норм довольствия и появления новых видов продуктов питания, таких как сметана, свежие фрукты, кондитерские изделия и другие, были осуществлены дополнительные мероприятия, позволяющие обеспечить спецконтингент этими продуктами. В этом году УФСИН заключила целый ряд новых контрактов по поставкам продуктов питания.

Ранее жалобы на качество еды были одними из наиболее частых, которые поступали в СИЗО членам ОНК.