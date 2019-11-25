В Думу внесли законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, который обязывает сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) представляться и предъявлять удостоверение в случае выполнения ими ряда полномочий. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается устранить имеющийся пробел правового регулирования деятельности сотрудников войск национальной гвардии, возложив на них обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение в случае реализации ими отдельных полномочий, предусмотренных федеральным законом и затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, а также разъяснять гражданам причину и основания применения таких мер и возникающие в связи с этим их (граждан) права и обязанности", - гласит документ.

Аргументация разработчиков

Обязанность представляться и предъявлять по требованию гражданина свое служебное удостоверение (в случае обращения сотрудника полиции к гражданину) закреплена в действующем законе о полиции, напоминают разработчики в пояснительной записке. Кроме того, в случае применения мер, ограничивающих права и свободы человека, полицейские должны разъяснить ему причины и основания таких мер, а также возникающие в этой связи права и обязанности гражданина.

"В войсках национальной гвардии также проходят службу сотрудники, имеющие специальное звание полиции, деятельность которых связана с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности, - отмечают авторы. - Так, сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии несут службу в единой дислокации с сотрудниками органов внутренних дел, выполняя смежные задачи". Сотрудники вневедомственной охраны на маршрутах патрулирования так же, как и сотрудники органов внутренних дел, имеют право пресекать преступления, правонарушения и противоправные действия, проверять документы у граждан, указывают депутаты.

"При этом федеральным законом на них не возложена обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение, в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", - констатируют разработчики.

Аналогичные обязанности не возложены и на сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии, которые осуществляют контроль за оборотом оружия, а также за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов. "При этом сотрудники Росгвардии имеют право проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения или использования ими оружия, проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, а также объекты, где они обращаются. Такие проверки также зачастую проводятся вместе с сотрудниками органов внутренних дел", - напоминают парламентарии.

Соблюдение прав и свобод

Кроме того, в законе предлагается четко прописать, что военнослужащие Росгвардии "осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления". В действующей редакции закона этот принцип "в должной степени не раскрывается", констатируют авторы.