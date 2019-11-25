В Крыму намерены созвать международный трибунал по керченскому инциденту в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Международный общественный трибунал, который должен дать оценку провокации Украины в Керченском проливе, может быть созван весной 2020 года. Провести его предлагает международная ассоциация "Таврида", сообщил в понедельник ТАСС ее участник, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Была провокация, мы предлагаем провести общественный трибунал. Сейчас его организация перешла в практическую плоскость… Хотим начать [сессии трибунала] уже весной 2020 года и провести его в несколько этапов", - сказал Молохов.

Ассоциация "Таврида" учреждена в 2019 году и базируется в Брюсселе. Среди ее задач: защита интересов и прав жителей Крыма.

О трибунале

По словам Молохова, для участия в работе трибунала будут приглашены эксперты "из числа видных общественных деятелей, не имеющих отношения к России и Украине, в том числе в области морского права".

Молохов также рассказал, что для проведения процесса будут определены судьи, прокурор, адвокаты, кроме того, предполагается провести "следственный эксперимент" - проследовать с участниками процесса по маршруту, который прошли украинские корабли. Обсуждение инцидента будет проходить в несколько сессий, и первую из них, по мнению собеседника агентства, следует провести в России, неподалеку от места провокации.

"Поскольку трибунал общественный, государственного финансирования здесь быть не может. Уже появились спонсоры, готовые взять на себя организационные траты. Это не такие большие деньги, как может показаться: снять конференц-залы, гостиницы для нескольких десятков человек, оплатить работу переводчиков, оформить материалы для прессы и некоторые другие", - добавил Молохов.

Он подчеркнул, что трибунал по Керченской провокации нельзя будет считать заменой для официального судебного процесса, однако он может оказать влияние на общественное мнение, как это было на примере трибунала Сартра - Рассела о преступлениях американских военных во Вьетнаме в 1967 году.

"Его результаты не были обязательны к исполнению с официальной точки зрения. Но они повлияли на общественное мнение на Западе, в мире усилились антивоенные настроения", - уточнил Молохов.