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Более 1 тыс. жителей Приморья подали заявление на оформление соцкарты "Приморец"

Социальную карту могут оформить 13 категорий граждан

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей Приморского края подали заявление на оформление социальной карты "Приморец" с начала октября, когда в регионе стартовала реализация программы. Карту оформляют пока что три банка, сообщила в понедельник пресс-служба администрации края.

"Более 1 тыс. заявлений подали жители края на оформление карты "Приморец". Обращения в настоящее время принимают три банка: "Примсоцбанк", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" и "Почта Банк", как ожидается, в скором времени к ним присоединятся и другие крупные участники рынка", - говорится в сообщении.

Социальную карту могут оформить 13 категорий граждан, среди которых, в частности, ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалиды. Для оформления необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус.

"Сегодня карта действует в 10 компаниях Приморья, среди которых аптечные и торговые сети, оздоровительные учреждения и фитнес-центры. Скидки в точках-партнерах могут распространяться как на весь ассортимент товаров и услуг, так и на его отдельные наименования", - уточнили в пресс-службе.

Социальную карту "Приморец" разработали в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", которая действует в Приморье до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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