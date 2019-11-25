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Специалисты советуют школьникам учиться анализировать биологические явления для сдачи ЕГЭ

Как сообщили в Рособрнадзоре, биология является одним из наиболее востребованных экзаменов по выбору

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) для успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии советуют школьниками учиться анализировать биологические явления и процессы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Специалисты ФИПИ представили обзор методических рекомендаций по биологии по итогам анализа результатов ЕГЭ 2019 года.

"При изучении биологии в старших классах и подготовке к экзамену целесообразно обратить внимание на развитие умений анализировать биологические объекты, явления, процессы, объяснять обстоятельства их протекания, устанавливать взаимосвязи объектов, процессов, решать биологические задачи, сравнивать различные объекты и процессы", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что биология является одним из наиболее востребованных экзаменов по выбору, результаты экзамена в 2017-2019 годы стабильны, однако отдельные темы вызывают затруднения. Среди них задания, направленные на проверку умения характеризовать фазы фотосинтеза, свойства нуклеиновых кислот, двойное оплодотворение у цветковых растений, определять число ДНК в клетках и так далее.

Так, среди заданий с развернутыми ответами наиболее трудными для участников оказались те, что проверяют умения анализировать результаты биологического эксперимента по его описанию, делать выводы на основании анализа данных, полученных в результате эксперимента; объяснять действие на организм лекарственного препарата; характеризовать причины и механизмы биологической эволюции.

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