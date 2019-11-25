{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские книгоиздатели намерены пожаловаться властям США на Telegram

Ассоциация по защите авторских прав в интернете, представляющая русскоязычных книгоиздателей, отмечает, что команда мессенджера не реагирует на претензии по поводу каналов с пиратским контентом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая русскоязычных книгоиздателей, готова обратиться с жалобой на Telegram к властям США в случае отказа руководства мессенджера отреагировать на распространение пиратского контента. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава ассоциации Максим Рябыко.

В обращении АЗАПИ к администрации платформы Telegram, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится о том, что сейчас насчитывается более 170 каналов, специализирующихся на распространении электронных и аудиокниг, собирающих совокупно несколько миллионов аудитории. "Большинство из них не реагируют на претензии. Отправка претензий напрямую команде Telegram по адресу dmca@telegram.org также не приносит никаких результатов", - подчеркнули в ассоциации.

"Если ответа после публикаций СМИ от Telegram не будет, обратимся к властям США, - сказал Рябыко. - Рассчитываем на то, что риски отмывания преступных доходов подтолкнут американских регуляторов действовать, что, в свою очередь, может склонить Дурова (создатель мессенджера Telegram Павел Дуров - прим. ТАСС) сотрудничать более активно".

Ассоциация также высказывает опасения по поводу внедрения на платформе Telegram цифровой валюты TON, которая может стать "идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе и последующей легализации доходов, добытых преступным путем". В связи с этим АЗАПИ предлагает Telegram внедрение технологии "цифрового отпечатка" для предотвращения неправомерного размещения контента и снижения уровня претензий правообладателей непосредственно к владельцам платформы.

АЗАПИ заявляла в обращении, что ждет ответ от Telegram до 20 ноября. В противном случае ассоциация обещала уведомить Торгово-промышленную палату США, ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) и Комиссию по ценным бумагам США.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете представляет интересы крупнейших русскоязычных издателей и от их имени осуществляет защиту авторских прав в интернете.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Специалисты советуют школьникам учиться анализировать биологические явления для сдачи ЕГЭ
Как сообщили в Рособрнадзоре, биология является одним из наиболее востребованных экзаменов по выбору
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС