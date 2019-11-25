Российские книгоиздатели намерены пожаловаться властям США на Telegram

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая русскоязычных книгоиздателей, готова обратиться с жалобой на Telegram к властям США в случае отказа руководства мессенджера отреагировать на распространение пиратского контента. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава ассоциации Максим Рябыко.

В обращении АЗАПИ к администрации платформы Telegram, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится о том, что сейчас насчитывается более 170 каналов, специализирующихся на распространении электронных и аудиокниг, собирающих совокупно несколько миллионов аудитории. "Большинство из них не реагируют на претензии. Отправка претензий напрямую команде Telegram по адресу dmca@telegram.org также не приносит никаких результатов", - подчеркнули в ассоциации.

"Если ответа после публикаций СМИ от Telegram не будет, обратимся к властям США, - сказал Рябыко. - Рассчитываем на то, что риски отмывания преступных доходов подтолкнут американских регуляторов действовать, что, в свою очередь, может склонить Дурова (создатель мессенджера Telegram Павел Дуров - прим. ТАСС) сотрудничать более активно".

Ассоциация также высказывает опасения по поводу внедрения на платформе Telegram цифровой валюты TON, которая может стать "идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе и последующей легализации доходов, добытых преступным путем". В связи с этим АЗАПИ предлагает Telegram внедрение технологии "цифрового отпечатка" для предотвращения неправомерного размещения контента и снижения уровня претензий правообладателей непосредственно к владельцам платформы.

АЗАПИ заявляла в обращении, что ждет ответ от Telegram до 20 ноября. В противном случае ассоциация обещала уведомить Торгово-промышленную палату США, ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) и Комиссию по ценным бумагам США.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете представляет интересы крупнейших русскоязычных издателей и от их имени осуществляет защиту авторских прав в интернете.