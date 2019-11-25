Центр "Антистихия" МЧС России станет научно-исследовательским центром прогнозирования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России ("Антистихия") будет преобразован в научно-исследовательский центр. Об этом ТАСС сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС Сергей Диденко.

В ноябре центр "Антистихия" МЧС России вошел в состав ВНИИ ГОЧС. Сейчас в учреждении проходят организационно-штатные мероприятия, результатом которых станет преобразование центра. "Планируется, что с января 2020 года центр "Антистихия" будет преобразован в научно-исследовательский центр по прогнозированию ЧС. Он по-прежнему будет взаимодействовать с Росгидрометом и анализировать поступающую от него информацию с учетом данных космических спутников как в интересах МЧС России, так и региональных структур. Однако будет значительно расширен функционал центра", - сказал Диденко.

Планируется, что центр будет участвовать в развитии технологий космических исследований и дистанционного зондирования, в развитии и применении новых современных авиационных технологий спасения и мониторинга территорий, цифрового моделирования ситуаций. Ему также предстоит начать совершенствование системы наблюдения и лабораторного контроля. Кроме того, центр будет проводить анализ работы системы РСЧС при возникновении масштабных чрезвычайных ситуаций.

Диденко отметил, что на данном этапе "Антистихия" фактически остановилась в своем развитии. По его словам, цель происходящих изменений - совершенствование научно-производственной деятельности как самого института, так и центра "Антистихия". "Сейчас идет дублирование полученных от Росгидромета данных с выводами, которые может сделать даже обычный человек. Но нам не нужны банальные причинно-следственные факты", - сказал он.

Диденко пояснил, что тесное взаимодействие с научной средой позволит в скором времени говорить о развитии перечисленных направлений, так как реорганизация позволит объединить возможности научных подразделений института для более точного прогнозирования чрезвычайных ситуаций, проведения аналитических и научно-прикладных исследований.