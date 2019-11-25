В ГД разъяснили суть законопроекта об обязанности росгвардейцев представляться

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Обязанность сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам будет предусмотрена только в определенных ситуациях и не коснется массовых мероприятий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС автор соответствующего законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, до избрания в нижнюю палату занимавший пост советника директора Росгвардии.

"Очевидно, что стоящие в три шеренги омоновцы на массовом мероприятии не нуждаются в подтверждении их полномочий; сомнений в принадлежности к ведомству, полагаю, ни у кого не возникает", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. "Что же касается их идентификации на предмет какого-либо последующего правового разбирательства, то эта проблема решается уже изданным в Росгвардии приказом об установлении личного жетона, у которых будут номера", - пояснил он.

"Законопроект направлен на то, чтобы подтверждать полномочия сотрудников, чтобы гражданин был твердо уверен, что перед ним находится именно представитель власти, и его требования законны и подлежат исполнению", - подчеркнул Хинштейн. В частности, "когда росгвардеец исполняет функции по сути полицейского, служащего именно в МВД [потому что он ведь тоже сотрудник, имеющий звание полиции], тогда он должен представляться, если сам обращается к гражданину", - уточнил он.

Внесенным в Госдуму законопроектом "предлагается устранить имеющийся пробел правового регулирования деятельности сотрудников войск национальной гвардии, возложив на них обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение в случае реализации ими отдельных полномочий, предусмотренных федеральным законом и затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, а также разъяснять гражданам причину и основания применения таких мер и возникающие в связи с этим их (граждан) права и обязанности".

Со своей стороны глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев также подтвердил, что "требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии - ОМОНа и СОБРа, - которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму". "Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности", - сказал он. По словам Пискарева, как только законопроект поступит в комитет, депутаты намерены его оперативно рассмотреть.

Согласно пояснительной записке, речь идет прежде всего о сотрудниках подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, которые несут службу в единой дислокации с полицейскими, выполняя смежные задачи, а также сотрудниках подразделений лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии, которые осуществляют контроль за оборотом оружия, а также за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов.

В новость были внесены изменения (12:36 мск) — добавлены цитаты депутата Пискарева.