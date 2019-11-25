Грабители проникли в сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники в ночь на понедельник проникли в сокровищницу "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель местной полиции.

"На данный момент мы можем лишь подтвердить, что в сокровищницу проникли грабители. Что именно они украли и каков ущерб, сказать пока мы не можем. На месте до сих работают оперативники. В течение дня будет пресс-конференция, на которой расскажут подробности", - сказал собеседник агентства.

"Зеленый свод" - один из самых известных музеев Дрездена. Ежегодно его посещают около 500 тыс. человек.

Таблоид Bild без указания источника пишет, что ущерб может составить €1 млрд. По данным издания, преступники украли украшения и драгоценные камни. На сайте музея указывается, что Дрезденский замок-резиденция, где размещен "Зеленый свод", закрыт для посещения "по организационным причинам".