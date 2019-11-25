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Песков заявил, что смерть Вербицкой стала большой личной утратой для Путина

Президент СПбГУ умерла 24 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для главы государства Владимира Путина.

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"Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения и он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что российский лидер "выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась".

Вербицкая умерла в воскресенье, 24 ноября, на 84-м году жизни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВербицкая, Людмила Алексеевна
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