Песков: инициативу о расширении границ самообороны должны сначала проработать эксперты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Позиция относительно возможности расширения границ допустимой самообороны в РФ будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция", - сказал представитель Кремля.

Как сообщила в понедельник газета "Известия", лидер ЛДПР заявил о намерении в ближайшее время внести законопроект, которым предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия.