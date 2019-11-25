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Песков: инициативу о расширении границ самообороны должны сначала проработать эксперты

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Позиция относительно возможности расширения границ допустимой самообороны в РФ будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция", - сказал представитель Кремля.

Как сообщила в понедельник газета "Известия", лидер ЛДПР заявил о намерении в ближайшее время внести законопроект, которым предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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