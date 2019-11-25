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Скворцова заявила, что число новых случаев ВИЧ за 10 месяцев снизилось на 8%

За январь-октябрь выявлено 65 755 новых случаев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выявляемость новых случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) за десять месяцев 2019 года снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

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"За январь-октябрь 2019 года мы впервые увидели тенденцию к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции. Так, было выявлено 65 755 новых случаев, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 71,5 тыс. ВИЧ-инфицированных", - сказала она.

Скворцова отметила, что с 2016 по 2018 год ситуация с распространением ВИЧ-инфекции стабилизировалась. "На протяжении последних трех лет с 2016 по 2018 год количество новых случаев ВИЧ-инфекции не увеличивается и составляет около 85 тыс. человек. Мы ежегодно увеличивали охват тестированием населения более чем на 2 млн человек", - добавила она.

Кроме того, по словам министра, всего под диспансерным наблюдением находятся более 740 тыс. человек - "это 83% ВИЧ-инфицированных, из них 67% получают лечение". "С 2015 года число получающих антиретровирусную терапию выросло в два раза", - сказала Скворцова.

По данным Минздрава, по итогам 2018 года в Росси было зарегистрировано 896 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. В 2018 году охват населения тестированием на выявление заболевания увеличился до 25,8% (около 38 млн человек), что в почти 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. За 10 месяцев 2019 года более 33 млн человек прошли тест на ВИЧ.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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