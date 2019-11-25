Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии им. Бакулева

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кардиохирург Лео Бокерия перешел на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Лео Антонович Бокерия - наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции директора центра на позицию президента центра. Вы знаете о принятом три года назад законе, который позволяет после 65 лет по решению учредителя продолжать работу руководителей медицинских организаций до возраста 70 лет", - ответила министр на вопрос портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Бокерия был директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева с 1994 года. Скворцова добавила, что имя нового руководителя центра станет известно позже в понедельник.

Министр пояснила, после 70 лет "у особо заслуженных, выдающихся представителей отрасли есть возможность занимать такие знаковые, почетные должности, которые позволяют продолжать и лечебную, и образовательную, и административную работу, воспитывать поколения новых врачей, фактически участвовать в методологических разработках для развития этой отрасли в стране".

"Лео Антонович остается работать в должности президента сердечно-сосудистого центра хирургии им. Бакулева, и будут созданы все условия для того, чтобы он также комфортно мог себя чувствовать и реализовать весь накопленный потенциал", - добавила она.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

В новость были внесены изменения (13:57 мск) — добавлена информация по тексту.