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Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия прежнего главы РЭО
Михаил Мень Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Михаил Мень
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер России Алексей Гордеев.

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"В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления", - сказал Гордеев, чьи слова привели в его пресс-службе.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.

По словам Гордеева, практика работы Российского экологического оператора текущего года показала, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков, требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями.

"Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса - от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство РЭО", - отметил Гордеев.

Смена руководства

Это уже вторая масштабная кадровая перестановка в руководстве реформы мусорной отрасли за последний месяц: в начале ноября курировавший реформу замглавы Минприроды РФ Владимир Логинов покинул пост, на котором проработал меньше года. Его сменил бывший помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев.

Реформа системы обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Указ о создании Российского экологического оператора президент РФ Владимир Путин подписал 14 января 2019 года.

В новость были внесены изменения (14:34 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссияМень, Михаил АлександровичБуцаев, Денис Петрович
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