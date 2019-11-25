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Путин отметил огромную духовную силу и внутреннее достоинство Вербицкой

Президент также выразил соболезнования ее дочерям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил огромную духовную силу и внутреннее достоинство Людмилы Вербицкой, ушедшей из жизни в минувшее воскресенье. Как сообщает сайт Кремля, свои соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского госуниверситета Вербицкой глава государства выразил в телеграмме, направленной ее дочерям Елене Всеволодовне и Виктории Всеволодовне.

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"Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем - кончиной матери, Людмилы Алексеевны Вербицкой, - написал президент. - Людмила Алексеевна была выдающимся ученым, талантливым педагогом и наставником, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства".

"Своей многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью она утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка, внесла поистине неоценимый вклад в развитие в нашей стране гуманитарного знания, традиций подвижничества, беззаветного служения избранному делу, людям, Отечеству, - подчеркнул Путин. - Светлая память о Людмиле Алексеевне Вербицкой навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег, учеников. В наших сердцах"

Ранее пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, что Путин найдет возможность попрощаться с Людмилой Вербицкой, однако не уточнил, поедет ли Путин на похороны. "Так или иначе президент найдет возможность попрощаться с Людмилой Алексеевной [Вербицкой], - сказал Песков. - Он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил, они действительно были друзьями".

Людмила Вербицкая умерла в воскресенье на 84-м году жизни. Она была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год, в 2008 году - избрана на должность президента университета. С 2013 по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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