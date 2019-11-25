Матвиенко: кабмин и парламент считают, что нужны допмеры по борьбе с домашним насилием

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство и российский парламент считают, что в РФ нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда заверила, что разрабатываемый законопроект о профилактике домашнего насилия не содержит норм, которые предполагают избыточное вмешательство в личную жизнь и дела семьи.

"Опасения, которые высказываются, что это закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи, - это эмоции. Вот те, кто митингует, если их спросить, прочитали ли они этот закон, есть ли там какие-либо нормы, которые позволяют без оснований какое-либо избыточное вмешательство в семейные дела, разрушение традиционных семейных ценностей. Это не так, этого ничего нет. Полагаю, что пришло время такой закон принять", - заявила Матвиенко.

Она добавила, что рабочая группа при Совете Федерации по разработке законопроекта неоднократно собиралась, выслушивала мнения представителей министерств, ведомств, неправительственных организации и общественности.

"Мы настроены на то, что до 1 декабря законопроект с учетом всех высказанных замечаний должен быть доработан, мы не собираемся задерживать его внесение [в Госдуму]", - подчеркнула Матвиенко.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.