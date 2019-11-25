В Ульяновской области число спасенных рыбаков с отколовшейся льдины выросло до 24

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество рыбаков, доставленных на берег с отколовшейся льдины на реке Большой Черемшан около населенного пункта Бирля в Ульяновской области, увеличилось до 24. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что спасатели доставили на берег семь рыбаков. "На данный момент спасены 24 рыбака, работа продолжается", - сказали в пресс-службе.

Информация о ЧП на реке Большой Черемшан около села Бирля поступила 25 ноября в 11:10 мск. Отмечалось, что на льдине находятся порядка 60 человек. Сообщений о погибших и пострадавших не поступала. К спасению людей привлечены три плавательных средства, в том числе два судна на воздушной подушке "Хивус". Кроме того, на месте работают 20 человек и восемь единиц техники.