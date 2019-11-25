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Отравление газом в школе в Нижегородской области

Всех отравившихся газом в школе под Нижним Новгородом отпустили домой

В больницу ранее попали 44 ребенка и один взрослый

ТАСС, 25 ноября. Врачи отпустили домой после осмотра всех 44 детей и одного взрослого, отравившихся в понедельник газом в Вадской средней школе Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

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"Из Вадской средней школы всего обратились [за медпомощью] 45 человек - 44 ребенка и один взрослый. Всех пострадавших после обследования и оказания медпомощи в приемном покое Вадской центральной районной больницы отпустили домой", - отметили в министерстве.

Сейчас утечка газа прекращена, занятия в школе приостановлены.

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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