Всех отравившихся газом в школе под Нижним Новгородом отпустили домой

ТАСС, 25 ноября. Врачи отпустили домой после осмотра всех 44 детей и одного взрослого, отравившихся в понедельник газом в Вадской средней школе Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Из Вадской средней школы всего обратились [за медпомощью] 45 человек - 44 ребенка и один взрослый. Всех пострадавших после обследования и оказания медпомощи в приемном покое Вадской центральной районной больницы отпустили домой", - отметили в министерстве.

Сейчас утечка газа прекращена, занятия в школе приостановлены.